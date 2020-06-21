جينيفر لوبيز تعود للعمل من جديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عادت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز للعمل من جديد، حيث نشر موقع جريدة الديلي ميل، مجموهة من الصور من داخل الاستوديوـ حيث تستمع إلى مشروعها الغنائى الجديد.

وكانت النجمة العالمية قد نشرت علي حسابها علي موقع إنستجرام وكتبت أن الصيف حل وأنها تطبخ في إشارة لأنها تعمل على مشروع غنائى جديد، ما جعل النجم مالوما يعلق علي الصورة قائلا إنه ينتظر ما تطبخه.

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وفى سياق مختلف أعلنت النجمة العالمية جنيفر لوبيز انضمام كلب جديد لعائلتها، مؤخرا، حيث أهدت به نجلها الصغير ماكس، و نشرت فيديو له وهو يلهو من الكلب، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، معلقة عليه “مرحبًا بك فى عائلتنا”.

وكانت انضمت النجمة جينيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريجيز إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها أمريكا عقب مقتل المواطن جورج فلويد ذى الأصول الأفريقية، وأشارت لوبيز إلى أن أبناءها هم من حمسوها للمشاركة وقاموا بصنع اللافتات التى رفعتها فى المظاهرة.

والجدير بالذكر أن المسيرات قد اندلعت بعد مقتل جورج فلويد ذى الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته، وهناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الإحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية.