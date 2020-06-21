رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية يوم الجمعة 19 يونيو، عن وفاة الممثل البريطاني إيان هولم، المعروف بأدواره في ثلاثية ”سيد الخواتم“ (لورد أوف ذا رينغز) وفيلم ”كائن فضائي“ (إيليان)، عن عمر يناهز 88 عاما.

وكان الممثل البريطاني المعروف قد ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم ”عربات النار“ (تشاريوتس أوف فاير)، و توفي بسبب مضاعفات صحية ناجمة عن مرض الشلل الرعاش.

ومن جانبه نعى وكيل الممثل المعروف، قائلا: ببالغ الحزن، نعلن وفاة سير إيان هولم هذا الصباح عن عمر يناهز 88 عاما.. فاضت روحه في المستشفى وحوله أسرته ومن يتولون رعايته. كان دمثا وطيبا وموهوبا بشدة، سنفتقده كثيرا.

إيان هولم، هو ممثل إنجليزي ولد في 12 سبتمبر 1931 وتوفي 19 يونيو 2020، وفاز بجائزة البافتا كأفضل ممثل في دور مساعد مرتين عام 1968 عن دوره في بندقية بوفورز وعام 1981 عن دوره في عربات النار، كما حصل على جائزة نقابة ممثلي الشاشة 2003 لأفضل فريق ممثلي عن فيلم سيد الخواتم: عودة الملك.