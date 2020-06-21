رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 احتفلت النجمة والمطربة العالمية بيونسيه بعيد ” Juneteenth ” علي طريقتها الخاصة، فقد أطلقت أغنية جديدة علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير “يوتيوب”، وقد حملت أغنية بيونسيه الجديدة اسم “Black Parade”. وكانت بيونسيه البالغة من العمر 38 عاما، قد نشرت مقطع من الأغنية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” و ذلك لكي تروج للأغنية ، و هي الأغنية التي ستعمل علي دعم عدد من الشركات المملوكة للسود و ذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع ” Juneteenth .

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كانت هذه تفاصيل خبر بيونسيه تطرح «Black Parade» لدعم ذوي البشرة السمراء.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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