ابنة ممدوح وافي ترشح هذا الفنان لتجسيد والدها في «الإمبراطور»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رشحت ياسمين وافي، ابنة الفنان المصري الراحل ممدوح وافي، فنان شاب ليتأدية شخصية والدها في مسلسل “الإمبراطور”، والذي يدور حول حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

ياسمين، قالت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “مؤخرا اتردد كلام إن السيرة الذاتية للراحل أحمد زكي هتتقدم في إطار عمل درامي، وبالتالي اتردد على بعد الصفحات توقعات ‏وترشيحات لشخصية والدي ممدوح وافي صديق عمر أحمد زكي بصفته دور مهم وبالتالي أحب أرشح محمد يوسف لتجسيد دور ممدوح وافي “.‏

Advertisements

وأضافت: “مش برشحه بس لأنه كبنية جسمانية قريب من والدي ولا لعلاقة الصداقة والود اللي تربطني بيه هو ‏ومراته الموهوبة جدا، بس لأني عارفة قدر موهبته الحقيقي، وقبوله الرباني وخفة دمه اللي من غير مجهود وقرب روحه من بابا ‏وأعتقد إن بابا لو هنا كان اختاره بنفسه ورشحه لدوره، ويا ريت لو عندي هنا في اصحابي صديق مشترك يقدر يوصل للقائمين على ‏العمل ويرشح أوزو ويأكد على الفكرة”.‏

يذكر أن ممدوح وافي، هو أحد الأصدقاء المقربين للراحل أحمد زكي، وتم الكشف عن مرض وافي صدفة أثناء مرافقته صديقه ‏الحميم الفنان أحمد زكي في رحلة علاجه من سرطان الرئة في الأشهر السابقة، واشتدت عليه الآلام في هذه الفترة حيث كشف الأطباء ‏عن إصابته بمرض سرطان الجهاز الهضمي، وتوفى يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2004، عن عمر ناهز الـ 53 عامًا.‏

مسلسل “الإمبراطور” من تأليف بشير الديك، بعد اعتذار وحيد حامد، لانشغاله بكتابة جزء ثالث من مسلسل “الجماعة”، فيما لم يتم الاستقرار على المخرج حتى الآن، والعمل من بطولة الفنان المصري محمد رمضان.