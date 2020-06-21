سلوى خطاب.. مُخرج وقع في حبها وغيّر ديانته للزواج منها.. وأثارت الجدل بتصريح جرئ

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لم يحالف الحظ الفنانة المصرية سلوى خطاب لتكون واحدة من نجوم الصف إلى الأول إلى الآن، ولقبها الجمهور بـ «بريمو الأدوار الثانية»، لأنها تركت بصمة وعلامة مميزة في عدد من الأدوار الهامة.

سلوى خطاب من مواليد عام 1959، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، قدمها المخرج هنري بركات للمشاركة في فيلم «عشاق تحت العشرين»، عام 1979.

بدأت شهرتها عام 1984، عندما شاركت في مسلسل «هند والدكتور نعمان»، مع الفنان كمال الشناوي وزوزو نبيل.

في عام 1998 قدمت دور «الغازية» أو الراقصة «رئيسة»، التي يحبها «وهبي السوالمي»، الذي قدم دوره الفنان يوسف شعبان، وساهم هذا الدور في شهرتها بشكل أكبر وأوسع، وترك انطباعا جيدًا لدى الجمهور.

في عام 2001 شاركت الفنان محمود عبدالعزيز في فيلم «الساحر»، وقدمت من خلاله مشهد قبلة مع الفنان محمود عبدالعزيز، وانتقدها الجمهور بسبب ذلك، وخاصة أنه غير المعتاد أن تقدم سلوى هذه النوعية من المشاهد، ولكنها قالت إن المشهد كان له ضرورة.

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كان دورها في مسلسل «سجن النسا»، ومسلسل «نيران صديقة»، علامة فارقة في مشوارها الدرامي، حيث حققت نجاحا كبيرا من خلالهما.

تزوجت من المخرج أسامة فوزي وأخرج لها فيلم «عفاريت الأسفلت» عام 1996، وكان فوزي مسيحيا وأشهر إسلامه من أجل الزواج من سلوى.

تم الانفصال بينهما بعد ذلك بسنوات، وقالت سلوى إنها خيرت بين أن تفقد نفسها وكرامتها وحريتها وبين أن تستمر في هذا الزواج فاختارت نفسها.

قالت إنها لا تحب الحياة الزوجية ولا تشعر بالوحدة ولا تحب إنجاب الأطفال.

ترى أن السينما المصرية ساهمت في إثراء المشاعر الإنسانية، وقامت بتعليم المصريين الرومانسية والمشاعر الرقيقة، وقالت خلال حوارها ببرنامج «كلام تاني» مع الإعلامية رشا مهدي، في ديسمبر 2014: «السينما المصرية باظت من ساعة لما بطلوا بوس»، في إشارة إلى القبلات أو ما يطلق عليه السينما النظيفة.

هاجمها المذيع تامر أمين بشدة بعد تصريحاتها عن القبلات في السينما، وقال في برنامجه «من الآخر»: «لو أنتِ ناقصك بوس دي مش مشكلتنا.. البوس أرزاق ومش عايزين حد يطلع عقده علينا»، وأضاف: «تصريحات (سلوى) تدل على أنها فنانة كبيرة في السن فقط وليس في التاريخ الفني».

اسمها سلوى محمد مرسي خطاب، وقالت إن اسم والدها سبب لها مشاكل عديدة أثناء حكم الإخوان المسلمين.