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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علق الإعلامي المصري محمود سعد على إعلان الفنان محمد رمضان تجسيده قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل جديد، من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.
الإعلامي المصري، قال خلال برنامجه “باب الخلق” على قناة “النهار”: “من حق محمد رمضان كممثل تجسيد أحمد زكي، ومن حق بشير الديك أن يتولى الكتابة وذلك بعد الإتفاق مع ورثة أحمد زكي، لكن هذا الفنان الراحل لن يتكرر”.
سعد أضاف أن الفنان الراحل أحمد زكي شخصية فنية متفردة يجيد التنقل بين الشخصية والأخرى بشكل غريب، مؤكدا أنه من الصعب أن يعيش فنان آخر حالاته المختلفة.
الإعلامي المصري تسائل: “هتيجبوا عيون أحمد زكي دي منين؟”، مؤكداً أن عيون الفنان أحمد زكي كانت تعبر عن كل لحظة بشكل فريد، ومن الصعب أن تتكرر.
وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أعلن مؤخرا تجسيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل جديد لتقديمه في شهر رمضان المقبل.
رمضان كشف أن الكاتب بشير الديك هو من سيتولى كتابة المسلسل، حيث كتب: “الحمد لله تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/بشير الديك لتأليف مسلسل ( #الامبراطور #أحمد_زكي ) إنتاج سينرچي #ثقة_في_الله_نجاح”.
وأضاف: “ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء و ضد الحكومة و طائر على الطريق و النمر الأسود”.
يذكر أن محمد رمضان كان قد قدم شخصية الفنان أحمد زكي من قبل في مسلسل “السندريلا” بطولة النجمة منى زكي، والذي تناول قصة حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود سعد عن تجسيد حياة أحمد زكي في مسلسل: هتجيبوا عيونه منين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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