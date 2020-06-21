محمود سعد عن تجسيد حياة أحمد زكي في مسلسل: هتجيبوا عيونه منين؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الإعلامي المصري محمود سعد على إعلان الفنان محمد رمضان تجسيده قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل جديد، من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

الإعلامي المصري، قال خلال برنامجه “باب الخلق” على قناة “النهار”: “من حق محمد رمضان كممثل تجسيد أحمد زكي، ومن حق بشير الديك أن يتولى الكتابة وذلك بعد الإتفاق مع ورثة أحمد زكي، لكن هذا الفنان الراحل لن يتكرر”.

سعد أضاف أن الفنان الراحل أحمد زكي شخصية فنية متفردة يجيد التنقل بين الشخصية والأخرى بشكل غريب، مؤكدا أنه من الصعب أن يعيش فنان آخر حالاته المختلفة.

الإعلامي المصري تسائل: “هتيجبوا عيون أحمد زكي دي منين؟”، مؤكداً أن عيون الفنان أحمد زكي كانت تعبر عن كل لحظة بشكل فريد، ومن الصعب أن تتكرر.

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وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أعلن مؤخرا تجسيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل جديد لتقديمه في شهر رمضان المقبل.

رمضان كشف أن الكاتب بشير الديك هو من سيتولى كتابة المسلسل، حيث كتب: “الحمد لله تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/بشير الديك لتأليف مسلسل ( #الامبراطور #أحمد_زكي ) إنتاج سينرچي #ثقة_في_الله_نجاح”.

وأضاف: “ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء و ضد الحكومة و طائر على الطريق و النمر الأسود”.

يذكر أن محمد رمضان كان قد قدم شخصية الفنان أحمد زكي من قبل في مسلسل “السندريلا” بطولة النجمة منى زكي، والذي تناول قصة حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني.