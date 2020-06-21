شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تصل لهامبتونز بطائرتها الخاصة من أجل رحلة عائلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية بيونسيه وزوجها النجم جاي زد أن يبتعدا ويقضيا رحلة عائلية ممتعة إلى هامبتونز.

فظهرت النجمة البالغة من العمر ( 38 عامًا) بعدد من الصور التي التقطها مصورو "الباباراتزي" وهي بصحبة زوجها مغني الراب البالغ من العمر ( 50 عامًا) خلال نزولهما من طائرتهم الخاصة، وكان بصحبتهما ابنتهما الكبرى بلو إيفي كارتر البالغة من العمر (8 سنوات) وتوأمهما رومي وسير البالغان من العمر ثلاثة سنوات.



رحلة عائلية لبيونسيه رحلة عائلية لبيونسيه

وقد حرصت كل من بيونسيه وجاي على ارتداء الأقنعة الطبية وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا " covid-19" الذي يهد العالم وما لفت الأنظار أن أطفال النجمين لم يرتدوا الأقنعة لتجنب الإصابة.

يذكر أن بيونسيه احتفلت بـ"Juneteenth" علي طريقتها الخاصة، فقد اطلقت أغنية جديدة علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وقد حملت أغنية بيونسيه الجديدة اسم "Black Parade"، وستفيد عائدات الأغنية في دعم عدد من الشركات المملوكة للسود وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع "Juneteenth"، وذلك حسب موقع "جاست جيرد".

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رحلة عائلية لبيونسيه (2)



رحلة عائلية لبيونسيه (3)



رحلة عائلية لبيونسيه (4)



رحلة عائلية لبيونسيه (5)