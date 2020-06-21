شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي: إنه وقت التكاتف شعبيا ومساندة سياسات إدارة لا تندفع ولا تتهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان نبيل الحلفاوي على التعليق علي كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة الذى تطرق فيها إلي كل ما يهدد مصر من تحديات أهمها ما يحدث في ليبيا واستعداد مصر لحماية حدودها الغربية حيث كتب عبر حسابه علي موقع تويتر : " كلمات الرئيس اليوم وما سبقها من تحركات وتصريحات وبيانات تتسم بطول النفس والاتزان تمهد الأرض سياسيا لتكون كل الخيارات متاحة أمام القيادة والإدارة المصرية.. إنه وقت التكاتف شعبيا ومساندة سياسات وقرارات إدارة لا يمكن أن ينسب إليها أندفاع أو تهور.. حفظ الله مصر من كل شر".



نبيل الحلفاوي

وكان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت سابق، إن الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا فى ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التى تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبى الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التى تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التى تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم فى انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر".

وأضاف الرئيس، خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، أن الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التى سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصرى منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري.