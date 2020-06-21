شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: عايزين أغنية "أنا على الربابة بغنى" تبقى تريند علشان تكيد كل أعدائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكاتب والسيناريست مدحت العدل على الحالة الحاصلة حالياً منذ كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة الذى تطرق فيها لعدة أمور منها تصديه بكل حزم وحسم تجاه ما يحصل في ليبيا، وأن مصر ستقف بالمرصاد لحماية حدودها وتأمينها، حيث طالب متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بأن يجعلوا أغنية "أنا على الربابة بغني" تريند، وذلك نظراً لأنها دوماً ما ارتبطت في أذهاننا بأنها غنوة النصر بعد حرب 73.



مدحت العدل على تويتر

وكتب العدل على موقع تويتر: "حد م الشباب الشاطر ينزل (أنا على الربابة باغني) تبقي تريند.. غنوة النصر إن شاء الله وتفكرنا بأيام حلوة وتكيد وتحرق قلوب اللي يعادي أم الدنيا المحروسة".

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وكانت كلمات الرئيس السيسي تسببت فى اصطفاف بلدان الخليج العربي وراء مصر فى حقها فى حماية أمنها القومى فى الجهة الغربية فى ليبيا، مؤكدين دعمهم الكامل لتدخل الدولة المصرية لحماية أمنها القومى وإنقاذ الليبيين من إراقة الدماء على يد الميليشيات المسلحة والمرتزقة، وأصدرت المملكة العربية السعودية بيانا أكدت خلاله أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، مساء السبت، إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.

كما أعربت دولة الإمارات، مساء السبت، عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في سيدي براني بخصوص ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.