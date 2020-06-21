شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع والدها الراحل.. زوجة كوبى براينت تحتفل بعيد الميلاد الأول لطفلتها "كابرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت فانيسا براينت، زوجة أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت، بعيد ميلاد طفلتها "كابري" التي أتمت عامها الأول، بصورة مع والدها لحظة ولادتها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

ووجهت زوجة كوبي براينت رسالتها لطفلتها قائلة: "بارك الله فيكي أيتها الأميرة الجميلة، كبري كوبي براينت الملقبة كوكو بين، نجن نفتقدك كثيرا انت وجيجي".

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وعلى جانب آخر، كشفت نتائج التحقيقات في قضية مصرع لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير كوبي براينت عن تفاصيل جديدة بعد تحطم طائرته في يناير الماضى، حيث أشار المحققون إلى أن قائد الطائرة التي كان كوبى براينت يستقلها، قد تعرض للتشويش على الأرجح بسبب الضباب الكثيف المنتشر في المنطقة التي كان يحلّق فوقها، وتشير وثائق نشرها محققو السلامة في إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، أمس الأربعاء، إلى أن قائد مروحية براينت، أرا زوبايان، قد أعلم مراقبو الحركة الجوية، بأن المروحية تحاول الصعود للأعلى، بينما كانت المؤشرات لديهم تدل على انحدارها للأسفل، قبل وقت قصير من تحطمها .

وقال التقرير الأولي للمجلس الوطني لسلامة النقل، إن زوبايان قد يكون "أساء تقدير أو فهم" الزوايا عندما كانت المروحية تطير للأسفل، ما أدى لاصطدامها بأحد المنحدرات، مشيرا إلى أنه "خلال الهبوط الأخير قال الطيارة ردا على مراقبي الحركة الجوية أنه كان يطير على ارتفاع 4 آلاف قدم"، وفقا شبكة "سكاي نيوز".