شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أنغام الشباب تبدأ بروفات العرض المسرحى "سيد درويش " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج المسرحى أشرف عزب بروفات عرض "سيد درويش" على خشبة مسرح البالون، العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية، من تأليف السيد إبراهيم، وبطولة كلً من ميدو عادل، ريم البارودى، محمود عبد الغفار، محمد عنتر، يوسف عبيد، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، موسيقي حمادة الحسيني، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف.

يعد عرض " سيد درويش " من دراما السير الذاتية عن فنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات المهمة في حياته ومواقفه الوطنية وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها الفن، حيث قام سيد درويش بعمل نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.

يذكر أن المخرج أشرف عزب حصل على بكارليوس فنون مسرحية عام 1991

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عمل مخرجًا بقطاع الفنون الشعبية والإستعراضية وزارة الثقافة عمل في بداية مشواره الفني مساعد مخرج فى كثير من الأعمال منها الدائرة المغلقة لمسرح الشباب من إخراج رشاد عثمان وأيضا عمل مخرج منفذ في عدة اعمال منهاها الخادمتان لمسرح الشباب وزمن العزلة لمسرح الشباب كما قام بكتابة بعض الكتب منها الواد غراب والقمر سلسة مسرحيات عربية (الهيئة العامة لقصور للثقافة).

ومن أهم الأعمال المسرحية التي قدمها ، مسرحية " القدر " ، و " ذات البين " ، و " الجده حكاية " ، و " الليبرو" ، و " دموع البحيرة " و " ثورة الموتى " ، و " هبط الملاك فى بابل " و " ميت أراجوز " و " التميمة " ، و " سر الطلسم " ، و " المسخ " .