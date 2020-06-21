في وقت الحظر وبالكمامة.. على ربيع في جولة على قدميه وسط الشارع "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان على ربيع في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو يتجول في احدي الشوارع يرتدي الكمامة الطبية وقت حظر التجوال.
وتجول ربيع في الفيديو الذي نشره منذ قليل وسط احدى الشوارع الذي ظهر بدون اى من المواطنين ليبدو بأنه وقت حظر التجوال، وفي الخلفية أغنية "لابس كمامة".
وحرص الفنان على ربيع، على الاحتفال بعيد ميلاد احمد مكى، الذي وافق أمس، بصورة تجمعهما نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.
وظهر ربيع بصحبة مكي وعدد من فنانين مسرح مصر، وكتب "كل سنة وانت طيب عقبال مليون سنة يا نجم نجوم مصر انا بحبك جداااا يا ابن منطقتي يا اجمد فنان واحلي".
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