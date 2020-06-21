شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: عائلتى أهم شىء فى حياتى على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسن الرداد إن عائلته أهم شىء فى حياته على الإطلاق، وذلك بنشر صورة لأفراد عائلته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام تضم أبيه وأمه وأخوته.



حسن الرداد

من ناحية أخرى، انتهى المخرج عثمان أبو لبن من تصوير فيلمه "توأم روحى"، للنجم حسن الرداد مساء الخميس الماضى فى الديكور الخاص بالعمل، حيث استأنف الرداد تصوير المشاهد الأخيرة من العمل منذ يومين وكان متبقى لفريق العمل تصوير يومين حسبما أكد لـ"الخليج 365"، والتى جمعت بين الرداد وامينة خليل وباقى فريق العمل.

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وقال عثمان أبو لبن إنه أعاد مونتاج العمل على الفيلم بعد تأجيله الفترة الماضية لوضع بعض اللمسات الجمالية عليه، خاصةً أنه لم يتحدد بعد موعد عرضه، انتظاراً لقرار الدولة المصرية إعادة افتتاح دور العرض التى توقفت منذ شباط الماضى.

والفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم قصة حب لهنا الزاهد وأحمد حاتم.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.