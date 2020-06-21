غادة عبدالرازق تنشر صورًا من عطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت النجمة الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها، صورًا من عطلتها الصيفية، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت غادة في الصور مرتدية "كاش مايوه" قصير، رفقة ابنتها روتانا، ومجموعة من صديقاتها.

وعلقت غادة على إحدى الصور: "عائلتي الحبيبة".

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وكانت غادة قد نشرت منذ أيام صورًا من عطلتها مع زوجها هيثم زنيتا، وعائلتها.

وأعلنت الفنانة غادة عبدالرازق، زواجها من هيثم زنيتا مدير التصوير بعد تعاونهما مجددا بمسلسل "سلطانة المعز" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢٠.

وشاركت النجمة غادة عبدالرازق في رمضان الماضي بمسلسل "سلطانة المعز" بطولة محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير.