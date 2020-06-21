نبيل الحلفاوي يشيد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويطلب من الشعب التكاتف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
أشاد الفنان نبيل الحلفاوي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها أمس السبت.
وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،:"كلمات الرئيس اليوم وما سبقها من تحركات وتصريحات وبيانات تتسم بطول النفس والاتزان تمهد الأرض سياسيا لتكون كل الخيارات متاحة أمام القيادة والإدارة المصرية".
وأضاف الحلفاوي:"إنه وقت التكاتف شعبيا ومساندة سياسات وقرارات إدارة لا يمكن أن ينسب إليها اندفاع أو تهور. حفظ الله مصر من كل شر".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه عدة تصريحات أدلى بها، أمس، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ ومنها أن الجيش المصري يحمي ولا يهدد وقادر على حماية أمن مصر القومي داخل وخارج الحدود، وأن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة؛ ولكنه جيش رشيد.
وفي سياق اَخر، تعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي
عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021.
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