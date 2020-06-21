"دخلت التاريخ".. فايق عزب: هذا ما قاله لي محمد رمضان بعد مسلسل الأسطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال الفنان فايق عزب، إنه اكتسب شريحة من الجمهور، في السنوات الأربع الأخيرة، والمتمثلة في فئة الشباب، وذلك من مشاركته في مسلسل "الأسطورة" للفنان محمد رمضان، قائلًا: "ماكنش عندي الجمهور ده واكتسبته بعد ظهوري مع رمضان".

وكشف فايق عزب، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، اليوم السبت، كواليس تعاونه مع محمد رمضان، موضحًا أن الأخير قال له ذات مرة على هامش تصوير أحد المشاهد: "أنا دخلت التاريخ عشان مثلت معاك"، مؤكدًا أن محمد رمضان كان رقيقًا في التعامل ويصنع حالة من البهجة في الكواليس.