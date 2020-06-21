فايق عزب: عادل إمام فوجئ بشهرتي بعد "سوق العصر".. وأحمد زكي شبهني بـ زكي رستم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال الفنان فايق عزب، إنه يرتبط بخشبة المسرح منذ وقت طويل، حيث يرى إن الممثل على المسرح يكون ملكًا، كونه "أبو الفنون"، مشيرًا إلى أن الفنان عادل إمام وصلاح السعدني والضيف أحمد، زملاء دفعة واحدة.

وأشار فايق عزب، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، اليوم السبت، إلى الشهرة التى حظى بها بعد مسلسل "سوق العصر" وزيادة حجم جمهوره بشكل كبير، مؤكدًا أنه كان بصحبة الزعيم عادل إمام في كواليس أحد الأعمال في محافظة أسيوط، وفوجئ بأن الجمهور يناديه بـ"عتمان المغازي"، قائلًا: "عادل اتفاجئ، وقال ده فايق بقى مشهور أهه".

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وتابع "عزب" أن عادل إمام كان يُتابع أعماله، ويشيد بالأعمال الجيدة، لافتا إلى أن الزعيم كان يحب مساعدة زملاءه، والتعاون مع المتميزين منهم، قائلًا: "يحب يكون اللي واقف جنبه يكون قوي زيه".

وأشار إلى تعاونه مع الفنان الراحل أحمد زكي، في عدد من الأعمال، لعل أبرزهم فيلم "السادات"، لافتًا إلى أنه كان يُشبهه دائمًا بـ"زكي رستم مصر"، متابعًا: "كنت بقول لأحمد زكي ميقولش كده عشان ماحدش يغير مني".