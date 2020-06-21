تراند اليوم : شاهد.. رد دبلوماسي خطير لمحمد رمضان على ناشط قال له لا أحبك

رد الفنان المصري، محمد رمضان، على متابع عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، قال له إنه لا يحبه.

وقال المتابع "موسى": "محمد رمضان ما أحبك"، ورد رمضان عليه: "لكن أنا بحبك وبحب كل جمهوري".

وتفاعل العديد من متابعي محمد رمضان مع رد للمتابع، إذ اعتبر أحدهم أنه "رد دبلوماسي خطير"، وأشاد غالبيتهم بأخلاقه وتواضعه واحترامه لجمهوره.

وجاء رد محمد رمضان على المتابع في منشور أعلن فيه، أمس الجمعة، تصدره قائمة حفل "وورلد ميوزيك" العالمية لإحصائيته الخاصة بأكثر 10 فنانين عرب مشاهدة على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.