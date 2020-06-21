شاهد.. رحمة رياض تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة رحمة رياض حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وصرحت رحمة قائلة: اني ما بيه كوروناا انا واهلي بخير الحمدالله واذا بيه اقول لان مو عيب الانسان يمرض. عيب الانسان يمرض. Advertisements وكانت تداولت أنباء عن إصابة رحمة رياض بفيروس كورونا، وذلك بسبب تشابه الأسماء بينها وبين المطربة رحمة والتي أكدت أنها أصيبت كورونا.

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