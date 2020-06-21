رحمة تكشف مصدر عدوتها وأسرتها بكورونا

أعلنت المطربة رحمة العراقية، عن سبب إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحة أن أحد أقاربها كان فى زيارة لدى صديق له فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وبعدما أنهى زيارته جاء إلى منزلنا بحكم صلة القرابة القوية التى تجمعنا،وتابعت: قعدنا واتغدينا وكلنا قمنا من على السفرة حرارتنا مرتفعة.
وأضافت رحمة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:أحد أفراد العائلة زار صديق له مصاببكورونا وعقب عودته للمنزل وقعد على الغدا معانا كلنا قمنا من على السفرة بالحرارة العالية .. الشئ العجيب لم يحدث له شئ ولم تظهر عليه اعراض حتى الآن.
وكشفت المطربة رحمة، عن أنها أخذت جرعات كوروتوزون، بعدما هاجم فيروس كورونا الرئتين لديها، موضحة أن اشقائها تحسنت حالتهم الصحية بعدما تلقوا الرعاية الصحية، بنسبة 90%.
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