رحمة تكشف مصدر عدوتها وأسرتها بكورونا

أعلنت المطربة رحمة العراقية، عن سبب إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحة أن أحد أقاربها كان فى زيارة لدى صديق له فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وبعدما أنهى زيارته جاء إلى منزلنا بحكم صلة القرابة القوية التى تجمعنا،

وتابعت: قعدنا واتغدينا وكلنا قمنا من على السفرة حرارتنا مرتفعة.

وأضافت رحمة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:أحد أفراد العائلة زار صديق له مصاب

بكورونا وعقب عودته للمنزل وقعد على الغدا معانا كلنا قمنا من على السفرة بالحرارة العالية .. الشئ العجيب لم يحدث له شئ ولم تظهر عليه اعراض حتى الآن.

وكشفت المطربة رحمة، عن أنها أخذت جرعات كوروتوزون، بعدما هاجم فيروس كورونا الرئتين لديها، موضحة أن اشقائها تحسنت حالتهم الصحية بعدما تلقوا الرعاية الصحية، بنسبة 90%.