تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، إصابة الإعلامي شريف مدكور بفيروس "كورونا" خلال الساعات القليلة الماضية. نفي "مدكور" هذه الشائعات، من خلال منشور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب : "في إشاعة إني مريض وده مَش صح، أنا صحتي تمام نعمة وفضل وكل يوم في الشغل". موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب : "في إشاعة إني مريض وده مَش صح، أنا صحتي تمام نعمة وفضل وكل يوم في الشغل".

يذكر أن شريف مدكور كان قد تعرض لوعكة صحية كبيرة منذ ما يقرب من عام، ونُقل وقتها إلى المستشفى، أدى إلى ضرورة خضوعه لعدة أشعة ومناظير من أجل معرفة سبب هذه المشكلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريف مدكور ينفي إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.