شريف منير يواصل تصدر التريندات بصورة جديدة لبناته بعد التنمر

استمر النجم شريف منير في تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب التنمر على بناته من قبل الرواد.

وشارك النجم شريف منير، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه بعائلته عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، باللون الأبيض والأسود.

وظهر منير في الصورة وهو يتوسط عائلته بالكامل، وحرص على مشاركة كل منهما في الصورة التي نشرها بحساباتهم الشخصية، وكتب عيلتي الصغيرة معرفش يمسحوا الصورة دي ليه؟".

ووجه منير، رسالة لكل منتقديه قائلاً: فى ناس مش عاجبها إنى حاطط العلم فى بيتى، وأنا هفضل حطه كدة ومش هاشيلة لحد ما أموت وهتلف بيه

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وأنزل بيه قبرى".

وأشار إلى أن العلم فى بيته وهو له مطلق الحرية فى وضع أى شىء فى بيته، مضيفًا: "هناك حرامية قاموا بتهكير صفحتى على الإنستجرام وسرقة صورتى وأنا رافع العلم شالوا صورتى وانا شايل صورة محمد صلاح وبهنيه بعيد ميلاده، ورفعوا أشياء خاصة ووصور لى مع بناتى فى المطبخ ومسحو صور العلم وأنا مش هاسيبهم، وعلى الهوا بوجه بلاغى للنائب العام ومباحث الإنترنت، وأنا مش بخاف ولا بستسلم والعلم هيفضل موجود مش عاجبك اطرد من صفحتى".

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نشر صوره مع علم مصر فى منزله بعد تعرضه للكثير من التساؤلات والتعليقات بعد أن نشر العديد من الصور مع بناته وزوجته وخلفهما علم مصر، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "منذ أيام ده بقى العلم اللى تاعب ناس كانت بتتريق وتسأل.. العلم فين؟ هو أنت نسيت تتصور مع العلم".

وتابع: "العلم أهو ده العلم اللى حطيته عندى فى بيتى وبتصور معاه ديماً.. لإنى كنت شايله يوم 3 / 7 وكان معايا بردو فى 30 / 6 يوم الثورة العظيمة، عرفتوا ليه محتفظ بيه و بتصور ديماً جنبه ؟.. وانبسطت أكتر لما عرفتوا إن علم مصر مهم قوى بالنسبة لى .. خلاص فهمتوا إن شريف لازم يتصور وجنبه علم مصر.. وهذا هو المطلوب .. حد ليه شوق فى حاجة ؟".

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