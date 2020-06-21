فيديو .. أحمد زاهر يدعم طلاب الثانوية العامة

نشر الفنان أحمد زاهر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر زاهر من خلاله داعمًا لطلاب الثانوية العامة، حيث وجه لهم بعض النصائح الهامة. وصرح أحمد زاهر قائلًا: الي Advertisements كل طالب وطالبه في الثانويه العامه .. متنسوش ياولاد ...كمامتكم وكحلوكم واقلامكم وحطوا عقلكم جوا راسكم وسيبوها علي الله ثانوية الكرونة. كل طالب وطالبه في الثانويه العامه .. متنسوش ياولاد ...كمامتكم وكحلوكم واقلامكم وحطوا عقلكم جوا راسكم وسيبوها علي الله ثانوية الكرونة. يذكر أن الفنان أحمد زاهر شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل البرنس، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.

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