أحلام تطلب من جمهورها الدعاء لـ الفنان السعودي خالد عبد الرحمن

طلبت الفنانة أحلام من جمهورها الدعاء للفنان السعودي خالد عبد الرحمن الذي يعاني من وعكة صحية منذ أكثر من عشرة أيام، وذلك خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". وكتبت "أحلام": "‏اللهم ارفع عنه البلاء واشفهِ شفاءً لايغادر سقما ادعوا له لعل دعاءكم سبب شفائه يا أرحم الراحمين خالد عبد الرحمن ادعوا له". دعاءكم سبب شفائه يا أرحم الراحمين خالد عبد الرحمن ادعوا له".

يذكر أن الفنان السعودي خالد عبد الرحمن شارك بدراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "ضرب الرمل" وجسدت البطولة النسائية أمامه الفنانة اللبنانية ريتا حرب.



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