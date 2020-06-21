تراند اليوم : عاجل.. خبر محزن بخصوص الفنانة رجاء الجداوي

كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي ابو خليفة للعزل بمحافظة الاسماعيلية، تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.

واكد الاطباء ان رجاء الجداوى تعاني من مشاكل صحية في الرئة حيث لم تشهد أي تطور للأفضل منذ دخولها العناية المركزة، بالاضافة الي قلة نسبة الأكسجين في الدم وعدم عمل الرئة بكفاءة عالية.

وكشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، تطورات حالتها الصحية، مؤكدين استمرار تواجدها بمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي وعدم نقلها الى مستشفى آخر، حيث ان حالتها الصحية لا تسمح بذلك.

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وأثبتت نتائج تحاليل المسحة الثالثة التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، ايجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وأرجعت مصادر طبية إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي لضعف مناعتها وهو ما يؤخر استجابتها للعلاج، مؤكدين انها احد اسباب إيجابية التحاليل رغم مرور فترة طويلة على خضوعها للعلاج بالعزل الطبي، بالاضافة الى اسباب اخرى مازالت تحت الدراسة.

وأكد الفريق الطبي المعالج، استمرار تواجد رجاء الجداوي في العناية المركزة بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم والذي يتراوح بين بين 87 لـ96 وهي على جهاز تنفس صناعي موصّل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين، والذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.