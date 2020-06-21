تراند اليوم : بالصور.. إيمان العاصي تحتفل بشفائها من كورونا بجلسة تصوير ومصيف

بعد أيام قليلة من إعلانها الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتطوعها للتبرع ببلازما الدم للمصابين، عادت الفنانة إيمان العاصي من جديد لحياتها الطبيعية.

ورغم حرص البعض على عدم الاختلاط والالتزام بالحجر المنزلي، ومقاطعة الشواطئ خوفا من انتقال العدوى كإجراء احترازي، إلا أن الفنانة قررت كسر الخوف والاندماج مجددا مع الحياة، خلال عدة أمور منذ إعلانها الشفاء.

إجازة صيفية على الشاطئ

شاركت “العاصي” متابعيها اليوم، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي على أحد شواطئ البحر.

وظهرت الفنانة بفستان صيفي فاتح اللون، دون أكمام له فتحة ساق طويلة، مع إطلالة طبيعية، وشعر منسدل.

جلسة تصوير بصحبة ابنتها

خضعت الفنانة مؤخرا، عقب تماثلها الشفاء على الفور، لجلسة تصوير جديدة بصحبة مصور المشاهير “خالد فضة”.

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وظهرت الفنانة بصحبة ابنتها الوحيدة، متألقة بملابس كاجوال رياضية، “ترينج رياضي فاتح اللون، مع حذاء أبيض”.

واعتمدت على تسريحة” الكعكة” مع الشعر المنسدل، فضلا عن المكياج السموكي الداكن.

شفاء إيمان العاصي من كورونا

وكانت الفنانة إيمان العاصي، شاركت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤخرا أعلنت من خلاله تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة والمرض “مش عيب”، وأن المتعافي “مش منبوذ”، مؤكدة أنَّها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض.

وأشارت خلال مقطع الفيديو المصور، أنها أجرت تحليلا آخرا لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.