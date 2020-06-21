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تراند اليوم : لطيفة تعبر عن مللها من الحجر المنزلي بهذة الطريقة – شاهد

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Amiraali 0 تبليغ

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أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن شعورها بالضيق والملل بسبب بقائها في المنزل لفترات طويلة، منذ انتشار .

كتبت لطيفة عبر حسابها على Twitter: “‏أنا بصراحة ابتديت أمل من القعدة وموش عارفه اخذ أى قرار من سنين طويلة ما قضيتش الصيف بدون حفلات .شنوه الحل؟ لا سفر ولا بحر ولا أجازة؟ اعطونى اقتراحات ..الله يصبرنا”.

انا بصراحه ابتديت امل من القعده وموش عارفه اخذ اى قرار من سنين طويله ما قضيتش الصيف بدون حفلات .شنوه الحل؟ لا سفر ولا بحر ولا اجازه ؟ اعطونى اقتراحات ….الله يصبر

على صعيد آخر، طرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم “للشمس”، عبر قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”، والتيج صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.

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