تراند اليوم : بالصور.. شريف منير يتقدم ببلاغ شفهي للنائب العام بعد تعرضه للسرقه

خرج الممثل المصري ​شريف منير عن صمته في مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتحدث لمتابعيه في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلناً أن صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للقرصنة، وأنه تم محو صورة له بدا فيها وهو يحمل صورة للاعب كرة القدم محمد صلاح وكذلك صوراً له وهو يحمل العلم المصري كذلك بعض صور لابنتيه.

وأشار منير في المقطع المصوّر الذي ظهر العلم المصري في خلفيته وقال بنبرة شديدة اللهجة:” في ناس مش عاجبها إني حاطط العلم في بيتي، وأنا هفضل حطه كدة ومش هاشيله لحد ما أموت وهتلف بيه وأنزل بيه قبري”.

وأضاف :”هناك حرامية قاموا بتهكير صفحتي على الانستجرام وسرقوا صورتي وأنا رافع العلم، شالوا صورتي وأنا شايل صورة محمد صلاح وبهنيه بعيد ميلاده، ورفعوا أشياء خاصة وصور لي مع بناتي في المطبخ ومسحوا صور العلم وأنا مش هاسيبهم، وعلى الهوا بوجه بلاغي للنائب العام ومباحث الإنترنت، وأنا مش بخاف ولا بستسلم والعلم هيفضل موجود مش عاجبك اطرد من صفحتي”.وكشف شريف منير سبب حرصه على ظهور العلم المصري في خلفية صوره والتعليقات التي وردته عن السبب في ذلك قائلاً : “ده بقي العلم اللي تاعب ناس كانت بتتريق وتسأل.. العلم فين؟ هو أنت نسيت تتصور مع العلم”.

وتابع: “العلم أهو ده العلم اللي حطيته عندي في بيتي وبتصور معاه ديماً.. لإني كنت شايله يوم 3/7 وكان معايا بردو في 30/6 يوم الثورة العظيمة، عرفتوا ليه محتفظ بيه وبتصور ديماً جنبه؟.. وانبسطت أكتر لما عرفتوا إن علم مصر مهم قوي بالنسبة لي.. خلاص فهمتوا إن شريف لازم يتصور وجنبه علم مصر.. وهذا هو المطلوب.. حد ليه شوق في حاجة؟”.

وعاد شريف منير ونشر صورة لعائلته وعلق عليها :”عائلتي الصغيرة ما عرفوش يمسحو الصورة دي ليه؟