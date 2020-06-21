تراند اليوم : شاهد.. في عيد الأب .. إليسا تعبر عن شوقها لوالدها الراح

تذكرت ​إليسا في عيد الأب والدها الراحل ​زكريا خوري وعددت مآثره وزاياه التي تأثرت بها ذاكرة ما علمها إياه وذلك في منشور بصفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتبت :”علمني بيي كتير إشيا.. علمني، علمني حب، علمني آمن، علمني إتعلق بأرضي… “علمني ما خاف وواجه قدري”… بس ما علمني كيف بطّل إشتقلو… كل عيد وإنت بخير”.

وانهالت التعليقات من متابعيها الذين ترحموا على والدها متمنين لوالدتها طول العمر.

إشارة إلى أن إليسا معروفة بتعلقها بوالدها الشاعر ومدرس اللغة العربية زكريا خوري الذي توفي في بداية مشوارها الفني عام 2004، وقد التحقت بكلية العلوم السياسية بناء على رغبته، حتى انها طرحت عام 2017 أغنية لإحياء ذكرى والدها عنونتها باسمه “زكريا”، وطلبت من متابعيها الدعاء له، وتقول الأغنية: “زكريا بهدي لعيونك فرحتي ودمعاتي في عنيا.. زكريا لو أغني ليك ميكفنيش مية ألف أغنية.. زكريا والله واحشني وبدوب والعشق فيك غية…زكريا على طول في سيرتك.. ياللي صورتك باينة أهي عليا”.