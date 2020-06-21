رشاقة وجمال نادين نجيم في عصير ووصفة طبيعية!

تحدثت النجمة نادين نجيم في تصريحات سابقة عن أسرار نضارة بشرتها، وكشفت عن مشروب سحري تعتمده للحفاظ على رشاقتها.

وقالت نادين إنها تتناول هذا المشروب دوماً ومنذ سنين لتنقية جسمها من السموم ولحرق الدّهون وخسارة الوزن، فيتألف من مكونات طبيعية موجودة في مطبخ كل منزل يعتمد على عصير الليمون، عصير الحامض وأوراق النعناع.

أما بطريقة التحضير، فأوضحت نجيم أنّه يجب إضافة كوب من عصير الليمون إلى كوب من عصير الحامض وأوراق النعناع. ومن ثم وضع المزيج على النار لوقت قليل حتّى يفتر، ثم إضافة قشر الليمون والحامض الى الخلطة. من ثم لا بد من انتظار المزيج ليصبح باردًا ويتم شربه يومياً لـ3 مرات في اليوم بعد الانتهاء من وجبات الطعام وقبل الفطور صباحاً بهدف تنقية الجسم من السموم.

كما سبق وكشفت أنها تمارس الرياضة بكثرة عندما يسمح لها الوقت لاسيما وأنها تملك كل الماكينات الرياضية في المنزل كي تبقى بالقرب من ولديها، وأوضحت أنها تعتمد في أكثر الأحيان على نظام غذائي يقوم على تناول كل ما تشاء لكن باعتدال وبكميات قليلة.

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أما عن عنايتها ببشرتها فقالت نادين في مقابلة سابقة مع مجلة "الجميلة" إنّ والدتها لا تتوقّف عن تقديم النصائح التجميليّة والطبيعيّة لها، لأنها تغار على جمالها وتحبّ أن تتمتّع ابنتها دائماً ببشرة نضرة ونقيّة.

وأضافت: "من أهمّ النصائح وأكثرها فائدةً على البشرة وعلى الجسم شرب الماء بكميّات كبيرة، لأنه يساهم في إذابة الدهون في الجسم، وينقّي البشرة ويرطّبها. وأنا من الأشخاص الذين لا يشربون الماء كثيراً، لأنني أعوّض عنها بالشاي وأنواع مختلفة من العصير، غير أنّ والدتي تسعى جاهدة إلى أن أغيّر هذه العادة. كما تنصحني والدتي بضرورة تناول السلطات مع وجبة الغذاء، وهذا أمر مهمٌّ جدّاً برأيها للمحافظة على رشاقة الجسم، لأنّ الخضار تسهّل عمليّة الهضم وتعطي الجسم فيتامينات منوّعة".

لبن وحليب وماء زهر لعلاج مشاكل البشرة

وتضيف نادين قائلةً: "أحبّ اللجوء من وقت إلى آخر إلى الخلطات الطبيعيّة، منها وضع اللبن أو الحليب على كامل الوجه لإزالة الحبوب، وهذه الطريقة فعّالة جداً؛ أو وضع شرائح الخيار والبطاطا وأكياس الشاي حول العينين للتخلّص من آثار التعب اليوميّ، خصوصا وأنني أخضع لساعات طويلة للإضاءة ولكاميرات التصوير، في حال كنت أقوم بتصوير مسلسل.

وأحبّذ أيضاً وضع قطنة مغمّسة بماء الزهر أو ماء الورد المثلّج على عيوني، يعطي شعوراً رائعاً. ومع تكرار هذه التقنيّة بشكل مستمرّ، قد تزول آثار التعب والانتفاخ من حول العينين.

وحول النصيحة التجميليّة التي قد لا تلتزم بها نادين، ختمت حديثها بقولها:

"قد أنظّف وجهي من رواسب الماكياج اليوميّ دون تنظيف عيوني، عندما أشعر بشدّة التعب، ولكنّني لا أحبّذ أن يتكرّر هذا الأمر دائماً. لذلك أحرص يومياً قبل النوم على تنظيف وترطيب البشرة ووضع كريم الليل الطبيّ".

