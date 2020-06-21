حمادة هلال يطرح «طحن×طحن» خلال أيام ويُجدد تعاونه مع أوكا

يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أحدث أغانيه «طحن × طحن» خلال منتصف الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن طرح مقطعاً موسيقياً من ضمن الأغنية كبرومو تشويقي على قناته الخاصة بموقع «يوتيوب».

حمادة جدد تعاونه للمرة الثانية على التوالي مع «أوكا» لتوزيع الأغنية بعد أن تعاونوا سوياً في أغنية «أشرب شاي» التي وزعها أوكا وكتب كلماتها أورتيجا، ويبحث حمادة هلال خلال الفترة الحالية فكرة تقديم الأغنية كفيديو كليب من خلال فكرة «Lryic Video» أو تقديمها على طريقة الأنيميشن مثلما قدم «أوه لا لاه» منذ عدة أشهر نظراً لصعوبة التصوير في ظل جائحة كورونا.

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الأغنية هي من إنتاج حمادة هلال؛ حيث اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى الإنتاج لنفسه أغنياته مثل «ست الناس» في عيد الأم و«ياجماله» مع منة عرفة وقبلها «أشرب شاي».

«طحن×طحن» من كلمات هشام عبد الحليم وألحان حسن سراج وتوزيع أوكا.

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يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخراً أغنية «ياجماله» واستعان في الكليب بالفنانة منة عرفة في تعاون جديد بينهما بعد «أغنية الفار السندق» منذ 12 عاماً، وحققت ياجماله حتى الآن نسب مشاهدة وصلت حتى 8 ملايين مشاهد، وتصدرت تريند اليوتيوب في بداية نزولها.

وهي من كلمات ماجد صبري واللحن مأخوذ من فلكلور روماني وأخرجها أحمد عاطف.



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