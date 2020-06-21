ايمي سمير غانم تنشر صورتها بعد تحولها لرجل والجمهور: شبه حسن الرداد

فاجأت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور بأحد التطبيقات الجديدة التي تحوِّل صور النساء لرجال والعكس، وظهرت إيمي في المقطع بهيئة رجل وهي تقدم وصلة طرب شعبي للمطرب رضا البحراوي، وعلقت عليها قائلة «أغنيتي المفضلة». علق البعض ساخراً بقيتي شبه حسن الرداد رغم عدم وجود تشابه بينهما، لكن الجمهور فضل أن يمازحها بهذه الطريقة.

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جمهور ومحبو وأصدقاء إيمي سمير غانم تفاعلوا مع المقطع الذي نشرته بشكل كبير، وانهالوا عليها بالتعليقات التي كان أغلبها يشيد بخفة ظل إيمي سمير غانم، وكانت أغلب تعليقات زملائها مثل شيماء سيف وشقيقتها دنيا سمير غانم عبارة عن ضحكات فقط.

يشار إلى أن الفنانة إيمي سمير غانم كانت تحيط بها الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية حول حياتها الشخصية، فقد ردد البعض أنها تخفي حملها، وخرجت والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وتساءلت عن سبب انتشار هذه الشائعات، كما تردد مؤخراً أنها انفصلت عن الفنان حسن الرداد، وهذا ما تجاهلوه تماماً ولم يقوموا بالرد عليهم، ولكن ما نفى هذه الشائعة علاقاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تأثرها بأي شيء.

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على ناحية أخرى تستعد الفنانة إيمي سمير غانم للبدء في التحضير لفيلم سينمائي جديد من المقرر طرحه بدور العرض العام المقبل.

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