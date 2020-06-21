طبيب سعاد حسني يفجر مفاجأة حول زواجها من عبد الحليم حافظ

حلَّ عصام حسني طبيب التخدير وعلاج الأورام ضيفاً على أحد البرامج التليفزيونية على قناة صدى البلد، وكشف حسني عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني التي توفيت منذ سنوات طويلة في العاصمة البريطانية لندن.

وقال في مداخلة له عبر سكايب إن الفنانة سعاد حسني قد توفيت في الساعة التاسعة و20 دقيقة بعد أن سقطت من شرفة منزلها بالطابق السادس بلندن، وكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة التي دارت بينهما قبل وفاتها بيوم واحد فقط، وقال: سعاد حسني استقرت في لندن لمدة 3 سنوات و11 شهراً و12 يوماً، ولم يلتق بها تماماً خلال السنة الأولى من قدومها.

وأشار إلى أن اللقاء الأول بينهما كان في عيادته، واكتشف خلالها أنها سيدة عادية تماماً، وتمتلك خفة دم غير عادية كانت تحاول إخفاءها دائماً، وكشف عن أهم عيوبها وهي أنها لا تعرف قيمتها على الإطلاق.

وأثار عصام حسني جدلاً كبيراً عندما أكد أن سعاد حسني قد تزوجت بالفعل من عبدالحليم حافظ بعقد عرفي، وهذا كان شرط عبدالحليم حافظ حتى يحافظ على معجباته، وهذا ما كان يغضب سعاد حسني دائماً، وأكد حسني أن السندريلا كانت تقضي دائماً العطلة الأسبوعية مع أسرته وأبنائه، وكانا يقضيان أوقاتهما في التعرف على الكثير من أسرارها.

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