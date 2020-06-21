ظهور صادم لسمية الالفي في أحدث صورة لها مع محمود حميدة.. شاهدوا كيف تغيّرت ملامحها

شارك الفنان محمود حميدة جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصورة التقطها مع كل من الفنانة الكبيرة سمية الألفي ونجليها أحمد وعمر الفيشاوي، وعلق عليها قائلاً «ربنا ما يحرمني هذا اللقاء طول ما أنا عايش أيتها الأم العظيمة»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين أشادوا بتواصله مع أسرة صديقه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. وأكد البعض أن ظهور سمية الألفي كان سبباً في ملاحظة تغير ملامحها بعد تقدم العمر خصوصاً أنها تفضل عدم وضع الماكياج على وجهها، وهو ما أشاد به البعض مؤكدين أنها لا تخشى الزمن وهو أمر جيد.

Advertisements

يشار إلى أن الفنان محمود حميدة كان آخر أعماله مسلسل لما كنا صغيرين الذي شارك في بطولته بجانب الفنان خالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين وأشرف زكي ومجموعة من النجوم الشباب، ومن تأليف أيمن سلامة وإنتاج أحمد عبدالعاطي، ودارت أحداثه في إطار بوليسي حول إحدى جرائم القتل، وحقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

كما انتهى مؤخراً من تصوير أحدث أفلامه السينمائية «الغسالة» الذي يشارك في بطولته بجانب كل من أحمد حاتم وهنا الزاهد وشيرين رضا وغيرهم من نجوم السينما، ومن المقرر أن يطرح هذا الفيلم بدور العرض خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن يتم فتح دور العرض السينمائية مجدداً بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

اقرئي ايضا : طبيب سعاد حسني يفجر مفاجأة حول زواجها من عبد الحليم حافظ