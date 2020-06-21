أخيراً.. انجلينا جولي تكشف السبب الحقيقي وراء انفصالها عن براد بيت

بالرغم من مرور 4 سنوات على انفصالهما إلا أن عدداً كبيراً من وسائل الإعلام العالمية مازالت تتحدث عن سبب الانفصال الذي لم يعلن عنه إلا الأيام الماضية فقط من خلال مجلة فوج العالمية، حيث صرحت النجمة العالمية إنجلينا جولي وقالت «انفصلت لمصلحة أبنائي وهو القرار الصحيح، كما استفاد البعض من صمتي؛ ليطلقوا شائعاتهم وأحكامهم».

وأكد أحد المصادر المقربة من إنجلينا وبراد بيت أن علاقاتهما الاجتماعية تشهد تحسناً كبيراً للغاية، بعد أن اتفقا على حضانة أبنائهما والاشتراك بها، كما أنهما حرصا على أن تكون علاقاتهما الاجتماعية جيدة تماماً حتى لا تتأثر الحالة النفسية لأبنائهما الـ6، ودائماً ما يحرصون على الابتعاد عن المشاحنات أو الخلافات التي من الممكن أن تؤثر على أبنائهما.

يشار إلى أن خبر انفصال إنجلينا جولي وبراد بيت أحدث ضجة كبيرة عام 2016 وحرص العديد من وسائل الإعلام العالمية على إجراء أحاديث تليفزيونية أو صحفية للكشف عن سبب انفصالهما، ولكنهما ابتعدا تماماً ولم يظهرا في أي من وسائل الإعلام، وكان الخبر بمثابة الصدمة بسبب قصة حبهما الكبيرة، والتي كان يتحاكى بها الجميع في كافة دول العالم.