سارة الطباخ تفسد شهر العسل على محمد الشرنوبي بإنذار شديد اللهجة!

لم تصمت المنتجة سارة الطباخ على إصدار خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي لأغنية "قلبي ارتاح" بمناسبة زواجه من راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، ووجهت الطباخ إنذارا شديد اللهجة احتجاجا على تعاقد الشرنوبي مع شركة روتانا لتسويق الأغنية، مؤكدة أنه لا يحق له التعاقد مع أية شركة لأن تعاقده لا يزال ساريا مع شركتها إيرث برودكشن.

سارة الطباخ أصدرت بيانا عاجلا مرفقا به بوستر أغنية "قلبي ارتاح" والذي يضم الصورة الرسمية لزواج محمد الشرنوبي وراندا رياض، وصورة ضوئية لمحضر التصالح بينها وبين الشرنوبي في غرفة صناعة السينما، وقالت: تحذر المنتجة سارة الطباخ مدير شركة إيرث برودكشن أن أي تعاون من أي نوع كان مع المدعو / محمد الشرنوبي من تعاقدات تتضمن تعاقدات الآتي في كافة أنحاء الوطن العربي أو غيرها.

وأكد البيان أن الشرنوبي لا يملك حق توقيع عقود تمثيل سينما أو دراما أو مسرح بأجر أو بدون أجر، ولا عقود غناء سواء إنتاج أو توزيع أو ترويج أو إذاعة أغاني أو فيديو كليب بأجر أو بدون أجر، ولا يحق له إقامة حفلات أون لاين أو مباشرة أو حفلات وجلسات خاصة بأجر أو بدون أجر، كما يتوجب عليه الامتناع عن التعاقد على حملات إعلانية تليفزيونية أو ديجيتال بأجر أو بدون أجر.

وتابع البيان مؤكدا أن الشرنوبي لا يملك حق التعاقد لتسويق أو إدارة حسابات السوشيال ميديا (فيس بوك -تويتر -إنستغرام -تيك توك -سناب شات واي مواقع توصل اجتماعي اخري) بأجر أو بدون أجر أو إدارة قناة اليوتيوب المنشأة باسم المدعو / محمد الشرنوبي.

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وأكد البيان أن أي تعاقد في الأمور السابقة يعد تعدياً على حقوق الملكية لشركة إيرث برودكشن حيث أنها صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة كافة أعمال المدعو / محمد الشرنوبي وصاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لكافة أعماله وفقاً للتعاقد المبرم معه والموثق بنقابة المهن الموسيقية والساري لسنوات قادمة، لذلك لزم التنويه وإعلام كافة الجهات الرسمية وكافة شركات الإنتاج.

وحسب البيان تم توجيه تحذير لمحمد الشرنوبي لإخلاله بالتعاقد، حيث تم التصالح يوم ١٦-٢-٢٠٢٠ بغرفة صناعة السينما ونص التصالح على التزام المدعو بالتعاقد المبرم بيننا الا انه في شهر ابريل ٢٠٢٠ أخل بجميع التزاماته التعاقدية للمرة الثانية ولم يلتزم بقرار الغرفة وقام بالتعاقد على اعمال فنية منها غنائية وتمثيلية وإعلانه وإعلامية دون موافقة الشركة ودون وجهة حق وحجب أموال الشركة عمدًا في حوزته للمرة الثانية.

واختتم البيان الصادمة قائلا: ننبه بأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدي على الحقوق الحصرية لشركة إيرث برودكشن عن طريق المستشار القانوني للشركة الأستاذ / أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض ويعتبر هذا التنويه والتحذير إعلام للكافة مع احتفاظ الشركة بكافة حقوقها الأخرى.

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