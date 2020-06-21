جميلة عوض تتحول لرجل.. شاهدوا كيف أصبح شكلها

شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها بملامح مختلفة، بعد أن استخدمت أحد التطبيقات التي تحول ملامح الرجال إلى نساء والعكس أيضاً، وعلقت جميلة عوض على الصورة وقالت «جميل وجميلة»، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها على الصورة التي نشرتها.

يشار إلى أن الفنانة جميلة عوض كانت كشفت عن موصفات فتى أحلامها، وقالت في منشور لها «مضموناً لا بد أن يكون رجلاً بما تحمله تلك الكلمة من صفات إيجابية كثيرة، أما شكلاً فلا بد أن يكون طويلاً».

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وتحدثت جميلة عوض منذ فترة عن جدها النجم الراحل محمد عوض، وقالت في أحد البرامج «إنها كانت تعيش مع جدها منذ ولادتها حتى وفاته، وكانت تراه يومياً وتوفي وهي في الرابعة من عمرها، وأشارت إلى أن كل ما تتذكره عنه أنه كان دائماً ما يعود من المسرح متأخراً وكان يحرص على تواجدي على مائدة الطعام في كل عشاء.

وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عوض فيلم «بنات ثانوي» الذي شارك في بطولته كل من محمد الشرنوبي وهنادي مهنى، ومن تأليف أيمن سلامة.

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