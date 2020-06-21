حسين الجسمي يثير الجدل باكتسابه وزناً زائداً.. شاهدوه في أحدث ظهور له

أطلق الفنان حسين الجسمي أغنية منفردة جديدة حملت عنوان «روح العشق» من ألحانه وغنائه، تعاون في كلماتها مع الشاعرة «العُلا»، والتي بث من خلالها أحاسيس ومشاعر المحبة، واصفاً روح العشق فيها بين كلمات الأغنية قائلاً:

أنا أنت وفي المحبة إحنا روحين بجسد

اختصرت الناس فيني واختصرتك عن سواك

Advertisements

ولحن الجسمي الأغنية على مقام الكرد، هو من أشهر المقامات الموسيقية وأسهلها في السلم الموسيقي، حيث تعتمد كثير من الأغاني العربية عليه كسلم موسيقي، وهو أحد المقامات الموسيقية الشرقية والتي لا تحتوي على ربع تون، ولذلك فهو موجود أيضاً في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية، وهو المقام الصغير الصاعد المشتق من المقام الكبير من الدرجة الثالثة صعوداً.

وحملت الأغنية توزيع ومكساج وماستر من قبل زيد عادل، وطرحت عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube إلى جانب جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي، وجميع المتاجر الإلكترونية.

وظهر الجسمي في الأغنية وهو مكتسب وزناً زائداً بعد فقدانه بإجرائه أكثر من عملية جراحية، ويبدو أن فترة العزل المنزلي دفعته لتناول الطعام بكثرة مما تسبب في زيادة وزنه.

شاهدي الأغنية :