ريم مصطفى تنافس احمد السقا في الأكشن بأولى بطولاتها المطلقة

تخوض الفنانة ريم مصطفى تجربة جديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «شديد الخطورة» المنتظر عرضه على منصة wtch it الرقمية خلال الأيام القلية المقبلة، والذي تقدم فيه دوراً مختلفاً وجديداً عليها وعلى الأدوار النسائية؛ اذ تعد ريم أول ممثلة تقدم أكشن حقيقياً من قتال ومطاردات وضرب نار بهذا الشكل سواء في السينما أو الدراما المصرية، وهو ما دفع البعض للتأكد على أنها تنافس الفنان أحمد السقا الذي تخصص في هذه النوعية من الأعمال.

وقالت ريم مصطفى في تصريحات صحفية إنها قررت خوض تجربة «شديد الخطورة» تحدياً لنفسها خاصة كأول ممثلة تقدم أكشنْ حقيقياً، مضيفة أنها قدمت كل المشاهد بدون الاستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل على حسب وصفها، مشددة على أن التجربة رغم صعوبتها إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها، وتعتبرها اختباراً كبيراً لها خلال لون جديد تقدمه للمرة الأولى.

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وأشارت ريم مصطفى إلى أنها خضعت لتمرينات قتالية والتي كانت تلعبها للمرة الأولى، مضيفة أن الوقت كان ضيقاً على انطلاق التصوير، ولم يكن هناك إمكانية لتأجيل مشاهد الأكشن الخاصة بها، مشددة على أنها رغم صعوبة هذه التمارين فإنها استمتعت بها وقررت الاستمرار فيها بعد ذلك.

«شديد الخطورة» مقرر تقديمه على أكثر من جزء، كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وبطولة أحمد العوضي وريم مصطفى ورياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي وإنتاج شركة سينرجي.