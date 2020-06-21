المطربة رحمة في رسالة وداع بسبب كورونا: "شكلي حسبقكم للموت"

وجهت المطربة رحمة تحذيرا شديدا من النصائح التي تهون من خطورة فيروس كورونا، وطلبت من متابعيها بدء العلاج فور ظهور اية أعراض، مؤكدة أن حالتها الصحية تدهورت بشدة وتوقعت أن تموت قريبا، كما اشارت بنفس الوقت إلى تدهور وضع والدتها الصحي مؤكدة أنها "بين يدي الله".

رحمة وجهت رسالة أقرب للوداع عبر حسابها بموقع الفيس بوك لكشف آخر تطورات معاناتها مع فيروس كورونا قالت فيها: آخر التطورات أنا تعبانه جدا جدا يا جماعه و شكلي هاسبقكم و الحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها و جميعا آمين.

تابعت محذرة: شفتوا التآخير عامل فيه إيه والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخه ماتتوهميش و الكلام اللي وداني في داهيه ده، إن التعب زايد عليه جدا و خصوصا في صدري الرئتين و ضربات قلبي و نفسي.

وحول خطورة وضعها الصحي قالت: روحت النهارده لدكتور الصدر لأني تعبانه جدا و لله الحمد كله، تعبانه جدا جدا جدا (( قالي الفيروس نزل علي الرئتين )) و لله الحمد كله علي كل حال و علي اي حال.

Advertisements

تابعت قائلة: كاتبلي على كورتيزون و أدويه للقلب لأن ضربات قلبي زايده جدا و صوتها عالي .. غير محتمله بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب الحمد لله رب العالمين علي كل حال و علي اي حال.

ووجهت نصيحة لكل متابعيها بقولها: من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي و أنا حابس نفسي في البيت لا حضرتك جالنا و أحنا محبوسين في البيت زياره من أحد الأقارب في العيد(( عدي البيت كله )) وعلى فكره لحد دلوقتي هوه مش تعبان هوه نقل فقط سبحان الله العلي العظيم أتمني للجميع إنكم تحذروا، و يا رب ماحدش يشوفها أبدا و الناس كلها يا رب و أن يرفع عنا و عن البشريه كلها هذه المصيبه.