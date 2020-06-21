ريهام سعيد تبارك لأحمد فلوكس وديالا مكي وابنه يناديها بـ"ماما"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر خاصية انستا ستوري «انستقرام»، مباركة للفنان أحمد فلوكس على خطوبته على الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، حيث نشرت صورة كل منها معاً في صورة واحدة وعَلّقت عليها قائلة: «ألف مبروك يا محترم».

والأمر نفسه فعله أحمد فلوكس بنشره مباركة ريهام سعيد عبر حسابه على خاصية القصص المصورة (انستا ستوري انستقرام) وفي الخلفية يظهران سوياً فلوكس وديالا، وعليه تعليق ريهام سعيد: «ألف مبروك يا محترم».. إذ إنّه على مدار الأيام الماضية قد نشأت قِصة حب جديدة بين الفنّان أحمد فلوكس والمذيعة اللبنانية ديالا مكي، وهي واحدة من مذيعات الفاشون، وعلى علاقة وطيدة بكل مصممي الأزياء بمختلف أنحاء العالم، وهي ابنة دكتور لبناني شهير.

وفي تعليقات انستغرام نادى «سيف فلوكس»، نجل أحمد فلوكس، ديالا مكي بـ«ماما»، وقال إنّه ينتظرها بفارغ الصبر، بينما وعدته بالمجيء في أقرب وقت، حيث دخل فلوكس وعَلّق: «الواد وابنه»؛ في إشارة منه بأنّ الولد وأباه في انتظار ديالا.

ويسعى فلوكس هذه الأيام لعمل تصريح دخول مصر للمذيعة اللبنانية وابنة الطبيب اللبناني، حيث تملك طائرة خاصة بحكم تصريحات المقربين من فلوكس.

وعن الزواج، أكّد المقربون أنّ فلوكس يرغب في إعلان الزواج خلال الأيام المقبلة، بمجرد وصول ديالا إلى مصر؛ حيث يبدو أنّ الفنان أحمد فلوكس بات يعيش في مرحلة متطورة من قصة حبه الحالية الذي سبق ولمح لها خلال شهر رمضان الماضي أثناء حلوله في أحد البرامج التلفزيونية. فبعدما كشف فلوكس عن اسم محبوبته من خلال صورة عبر حسابه على موقع انستقرام عَلّق عليها بكتابة إيموشن وجهها للمذيعة ديالا مكي؛ حيث لم ينتظر ابنه سيف طويلاً حتى عَبّر هو الآخر عن إعجابه بالطرف الثاني في حياة والده، حيث تبادل التعليقات مع ديالا مكي خلال أكثر من تعليق على موقع انستقرام. ليبدأ «سيف» تعليقاته بالتعبير عن مدى حُبِّه لها ولوالدتها ممّا يعكس علاقة العائلتين، خاصة مع ردّ ديالا التي كتبت له أنّها تحبه هي الأخرى وتُحِبُّ أمه، كما كتب لها بعد ذلك أنّه يفتقدها ولم يعد يطيق انتظارها لتردّ عليه بأنها قريباً ستكون معه.

وكان الفنان أحمد فلوكس أثار عبر حسابه الرسمي على موقع انستقرام العديد من التساؤلات بشأن ارتباطه أو دخوله في قصة حب جديدة بطلتها الإعلامية ديالا مكي، حيث نشر صورة واحدة يظهر فيها الثنائي، ثم عَلّق عليها بتوجيه رسالة رومانسية لها واكتفى فيها بإيموشن أثارت الكثير من التساؤلات خلال التعليقات التي انهالت على الصورة، حيث تكهّن البعض بأنّ فلوكس ارتبط بديالا، بينما رأى آخرون أنّه دخل قِصّة حب جديدة.

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وتأتي صورة أحمد فلوكس بعد قرابة 10 أيام من إثارته الجدل حول علاقته بها حينما تبادلا التعليقات معاً في أكثر من مناسبة عبر موقع انستقرام.

يشار إلى أن أحمد فلوكس كان قد تزوج من الفنانة هنا شيحا وأعلن انفصاله عنها في يوليو 2019 بعد زواج دام قرابة العام الواحد فقط.

على جانب آخر، تعاقد الفنان أحمد فلوكس مؤخراً على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «زكريا» من إخراج حسام الجوهري، الذي من المقرر البدء في تصويره بعد شهرين؛ نظراً لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنّية حالياً، وتمّ رصد ميزانية كبيرة للعمل.

ويعتبر «زكريا» هو التعاون الثاني للمخرج حسام الجوهري مع أحمد فلوكس بعد فيلم «شارع 18» الذي عرض منذ حوالي 12 سنة وحقّق نجاحاً.