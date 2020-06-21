شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقى يتعاون مع إليسا للمرة الثانية في أغنية بألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى عادل حقى فى ألبوم إليسا الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة فى أغنية من ألحان محمد يحيى ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة، معربًا عن سعادته بتعاونه معها خاصة أنها تتميز بصوت قوى وإحساس عالٍ كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وتعد المرة الثانية الذى يتعاون فيها مع ملكة الإحساس حيث سبق وتعاونا سويًا فى أغنية "جربت فى مرة" تتر مسلسل "مع سبق الإصرار" عام 2012 من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعبير صبرى وروجينا وماجد المصرى ومن إخراج محمد سامى وتأليف أيمن سلامة .



عادل حقى

وتألق الموزع عادل حقى فى موسم رمضان الماضى بوضع الموسيقى التصويرية لأكثر من مسلسل من ضمنهم "البرنس" و"خيانة عهد" و"عمر ودياب" وحازت على إعجاب الكثير ولاقت هذه الأعمال نجاحا كبيرا".

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وكشفت النجمة اللبنانية إليسا، مؤخرًا عن موعد طرح ألبومها الجديد الذى كان مقرر طرحه الفترة الماضية خلال موسم عيد الفطر، ولكنه شهد تأجيلاً بسبب تفشى فيروس كورونا، ليتم طرحه خلال شهر من الآن، مؤكدة أنها انتهت من تسجيل 17 أغنية بشكل كامل، ومن المقرر أن تخضع لجلسة تصوير خاصه به خلال الـ10 أيام المقبلة.



اليسا

وقالت إليسا، فى وقت مسبق، إن البومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى البومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى انها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.