شكرا لقرائتكم خبر عن ثانوية الكورونا.. تعرف على نصيحة أحمد زاهر لطلاب الثانوية العامة "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة لطلبة وطالبات الثانوية العامة، عقب اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي، في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وقال زاهر في الفيديو "ابنائي وفلذات اكبادي، طلبة وطالبات ثانوية عامة، ربنا معاكم ويعينكم، مساطركم، وأقلامكم، وكمامتكم، كحولهم، متفكروش في الكورونا خالص، كلنا معاكم وبندعيلكم، وان شاء الله ربنا هو الحارس، من توكل على الله فهو حسبه، ان شاء الله ربنا معاكم وتنجحوا، وكل واحد يخلي باله".

وأضاف "الكمامات متتقلعش خالص ومنسلمش على حد خالص ولا نبوس حد خالص، ربنا معاكم وكل مصر بتدعيلكم ومعاكم"، وعلق زاهر على الفيديو قائلاً " الي كل طالب وطالبه في الثانوية العامة، متنسوش يا ولاد، كمامتكم وكحلوكم واقلامكم وحطوا عقلكم جوا رأسكم وسيبوها علي الله".

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وعلى جانب آخر، انضم أحمد زاهر للمشاركة فى بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذى سيكون أول الأعمال الدرامية التى ستقوم مى عمر ببطولتها المطلقة، والذى سيعرض خارج شهر رمضان وتجسد مى دور مطربة اسمها لؤلؤ ومن تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

يشار إلى أن مى عمر حققت نجاحا جماهيريا الموسم الرمضانى الماضى من خلال شخصية "ليل" التي قدمتها في مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال وظهورها بشكل مختلف وأداء متميز في المسلسل، وتدور أحداث العمل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتى كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذى يتحمل مسئولية الأهالى.