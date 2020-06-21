شكرا لقرائتكم خبر عن لابسه تاج ورد.. حلا شيحة تطل من العزل المنزلي بالأخضر "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة حلا شيحة، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من داخل منزلها، اثناء قضائها لفترة العزل الصحي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي تاج ورد على رأسها.

ونشرت شيحة الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتوجه رسالة قائلة "انت تمتلك الكثير من الحب بداخل قلبك، أنح نفسك البعض لتكن سعيداً".

وحلت الفنانة حلا شيحة ضيفة على برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي عرض أمس على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

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وأبدت شيحة ندمها على إجراء جراحة تجميل أخيراً، خاصة بعد الانتقادات التى تعرضت لها من بعض جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنها بالفعل أجرت عملية تجميل قبل تصوير مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا الذى عرض شهر رمضان الماضى.

وقالت : "كنت أحب أن يكون شكلى طبيعياً، لكن أحببت خوض تجربة جديدة، هى لحظة جنون وأعتبر نفسى أخطأت"، مشيرة إلى أن عملية التجميل التي أجرتها لا تناسب شكلها، واعتبرتها غلطة وشعرت بضيق جديد بعد ما رأت شكلها وتغيير ملامحها بعد عملية التجميل، وقالت: "أنا مع الطبيعة وأن يحافظ الإنسان على ملامحه". حلا شيحة شاركت في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "خيانة عهد" وحققت نجاح كبير من خلال دورها، والعمل من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن أبرز تلك التصريحات ما جاء عن أسباب انفصالها، وخلعها الحجاب، وأخيراً إجرائها لعمليات تجميل جعلت شكلها مختلفا كثيرا عن المألوف.