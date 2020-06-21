شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل الرابر الأمريكي تراي سافاج في حادث إطلاق للنار عن عمر يناهز 26 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي مطرب الراب الأمريكي الشهير تراي سافاج - Tray Savage، في حادث لإطلاق النار في الساعات الأخيرة أمس الجمعة، اثناء قيادته لسيارته على الجانب الجنوبي من ولاية شيكاغو الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة TMZ، التي أعلنت خبر الوفاة، فإن المطرب صاحب الـ 26 عام، تم نقله إلى مستشفى جامعة شيكاغو الطبية، حيث أعلن وفاته بعد وصوله بساعات قليلة، أثر أعيرة نارية تم إطلاقها عليه.

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وفي بيان نشرته الصحيفة لعائلة الرابر الأمريكي، قالت فيه "أن عائلة شيف جلو بأكملها تشعر بالحزن الشديد لفقدان تراي سافاج، الذي تم وفاته مبكراً، كان حبه الأول مكرساً دائماً لخطيبته وأطفاله وعائلته وموسيقاه، للأسف لا يمكننا استعادته من جديد".