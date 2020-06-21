شكرا لقرائتكم خبر عن مودى الإمام يكشف كواليس تأليف موسيقى فيلم الهروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قص الموسيقار الكبير مودى الإمام كواليس تأليفه موسيقى فيلم الهروب بطولة النجم أحمد زكى، مؤكدا أنه لم يلجأ إلى ‏وزارة الثقافة الفرنسية برفقة عاطف الطيب من أجل الفيلم.‏

وقال الإمام على صفحته الشخصية على فيس بوك: "والدة منتصر في فيلم الهروب.. ماقالتش لمنتصر.. إن والد ‏منتصر / اللي هو " صقار".. كان بينوح ولا بيعدد و لا بيغني‎ ‎‏.. وبالمناسبة، مافيش صياد صقور بينوح.. لأن ‏الصقور بتسمع.. وهاتعرف إن فيه بني آدم قريب. ومش هاتقرب من مكان المصيدة‎ .‎وعشان كده، مافيش حاجة إسمها نواح أو تنويحة صياد الصقور‎".

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وأضاف الإمام: "لكن فيه في العالم الحقيقي بقى بدوي، من شعب رحل، اسمهم قبائل الطوارق، والبدوي ده بيغني ‏كأنه بيقول موال. مش بيعدد، ولا بينوح‎.‎‏. وكلام الموال اللي البدوي غناه حلو.. مش تعديد، ولا نواح.. فيه ‏شجن.. آه.. فيه كلام تلميح عن الغربة، آه.. لكنه مش نواح ولا تعديد.. ده غناء.. وغناء حلو، وشجي"‏‎.

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وتابع مودى الإمام: "السلم الموسيقى ده، حزايني، وشجي.. لكنه مش معنى كدة إن كل إللي غنوا من السلم ده كانوا ‏بينوحوا !! وإنت حر.. تتخيل اللي تتخيله. لكن التخيل مش بديل للواقع‎.‎‏. الطوارق دول، منتشرين من المغرب، لحد ‏نجد.. عندهم ثلاث لغات شبه العربي. لكن مش بالظبط زي العربي إللي إحنا نعرفه. و لهم تراث و نسب في صعيد ‏مصر‎".

وعن ذكرياته مع المخرج عاطف الطيب فى كواليس الفيلم قال الإمام:‏‎ "عاطف الطيب، صعيدي. وعارف التراث ده ‏كويس. وجاب لي كاسيت عليه غناء البدوي.. من بيته مش من وزارة ثقافة فرنسية.. وأنا عمري في حياتي ما ‏شوفت ولا زرت ولا حتى عرفت مكان وزارة ثقافة في فرنسا.. لا مع عاطف الطيب.. ولا لوحدي‎ !!".

وأوضح الإمام: "مافيش صقار -صياد صقور- أو غزلان أو أسود.. بينوح أو بيعدد‎ !! ‎لكن فيه ‏بدوي.. رحالة.. وبيغني ليه؟؟ غالباً، عشان هو بيعرف يغني، وبيحب يغنى. آه والله‎. ‎ طب ليه عملت التكوين ‏ده في الموسيقى التصويرية؟؟ لأن الفكرة لما جربتها، النتيجة طلعت حلوة، وكانت جلسة ملهمة بصراحة، وأنا باحب ‏استكشف مناطق في الصوت والموسيقى تكون ماروحتهاش قبل كدة. ولأن فيه حرية معينة كدة ومتعة فنية ‏خالص.. في تأليف موسيقى الدراما، صعب تلاقيها لما تتعامل مع منتجين أغاني مثلاً‎."‎