شكرا لقرائتكم خبر عن مودى الإمام يكشف كواليس تأليف موسيقى فيلم الهروب والان مع تفاصيل الخبر
وقال الإمام على صفحته الشخصية على فيس بوك: "والدة منتصر في فيلم الهروب.. ماقالتش لمنتصر.. إن والد منتصر / اللي هو " صقار".. كان بينوح ولا بيعدد و لا بيغني .. وبالمناسبة، مافيش صياد صقور بينوح.. لأن الصقور بتسمع.. وهاتعرف إن فيه بني آدم قريب. ومش هاتقرب من مكان المصيدة .وعشان كده، مافيش حاجة إسمها نواح أو تنويحة صياد الصقور".
وأضاف الإمام: "لكن فيه في العالم الحقيقي بقى بدوي، من شعب رحل، اسمهم قبائل الطوارق، والبدوي ده بيغني كأنه بيقول موال. مش بيعدد، ولا بينوح.. وكلام الموال اللي البدوي غناه حلو.. مش تعديد، ولا نواح.. فيه شجن.. آه.. فيه كلام تلميح عن الغربة، آه.. لكنه مش نواح ولا تعديد.. ده غناء.. وغناء حلو، وشجي".
وتابع مودى الإمام: "السلم الموسيقى ده، حزايني، وشجي.. لكنه مش معنى كدة إن كل إللي غنوا من السلم ده كانوا بينوحوا !! وإنت حر.. تتخيل اللي تتخيله. لكن التخيل مش بديل للواقع.. الطوارق دول، منتشرين من المغرب، لحد نجد.. عندهم ثلاث لغات شبه العربي. لكن مش بالظبط زي العربي إللي إحنا نعرفه. و لهم تراث و نسب في صعيد مصر".
وعن ذكرياته مع المخرج عاطف الطيب فى كواليس الفيلم قال الإمام: "عاطف الطيب، صعيدي. وعارف التراث ده كويس. وجاب لي كاسيت عليه غناء البدوي.. من بيته مش من وزارة ثقافة فرنسية.. وأنا عمري في حياتي ما شوفت ولا زرت ولا حتى عرفت مكان وزارة ثقافة في فرنسا.. لا مع عاطف الطيب.. ولا لوحدي !!".
وأوضح الإمام: "مافيش صقار -صياد صقور- أو غزلان أو أسود.. بينوح أو بيعدد !! لكن فيه بدوي.. رحالة.. وبيغني ليه؟؟ غالباً، عشان هو بيعرف يغني، وبيحب يغنى. آه والله. طب ليه عملت التكوين ده في الموسيقى التصويرية؟؟ لأن الفكرة لما جربتها، النتيجة طلعت حلوة، وكانت جلسة ملهمة بصراحة، وأنا باحب استكشف مناطق في الصوت والموسيقى تكون ماروحتهاش قبل كدة. ولأن فيه حرية معينة كدة ومتعة فنية خالص.. في تأليف موسيقى الدراما، صعب تلاقيها لما تتعامل مع منتجين أغاني مثلاً."
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