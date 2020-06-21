شكرا لقرائتكم خبر عن أول محاولة فاشلة.. هيدى كرم تشارك بمقطع فيديو لها على تيك توك على ألحان "عود البطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هيدي كرم فى أول تجربة لها عبر تطبيق الفيديوهات تيك توك، بصحبه إحدى صديقاتها، وظهرتا فيه وهما يرقصان على ألحان أغنية "عود البطل"، للمطربين حسن شاكوش وعمر كمال.

ونشرت هيدى كرم مقطع الفيديو الأول لها عبر تيك توك، على حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "دي كانت أول محاوله فاشلة لعمل ڤيديو تيك توك، مواهب مدفونة، أنا ابني طولي وانتي عندك تلات عيال، امتى ربنا هايهدينا مش عارفة".

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة هيدى كرم صورة لها من داخل "الجيم" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هيدي كرم في الصورة وهي بالملابس الرياضية وتؤدى بعض التدريبات داخل إحدى الصالات الرياضية، وعلقت على الصورة بتوجيه نصيحة إلى جمهورها عن فوائد ممارسة الرياضة قائلة: "نوع من التأمل.. لو تعرفوا الرياضة بتعمل إيه للروح والنفس قبل الجسم هاتخلقوا لها وقت من تحت الأرض".

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