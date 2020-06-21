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شكرا لقرائتكم خبر عن أول محاولة فاشلة.. هيدى كرم تشارك بمقطع فيديو لها على تيك توك على ألحان "عود البطل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هيدي كرم فى أول تجربة لها عبر تطبيق الفيديوهات تيك توك، بصحبه إحدى صديقاتها، وظهرتا فيه وهما يرقصان على ألحان أغنية "عود البطل"، للمطربين حسن شاكوش وعمر كمال.
ونشرت هيدى كرم مقطع الفيديو الأول لها عبر تيك توك، على حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "دي كانت أول محاوله فاشلة لعمل ڤيديو تيك توك، مواهب مدفونة، أنا ابني طولي وانتي عندك تلات عيال، امتى ربنا هايهدينا مش عارفة".
وفي وقت سابق، شاركت الفنانة هيدى كرم صورة لها من داخل "الجيم" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هيدي كرم في الصورة وهي بالملابس الرياضية وتؤدى بعض التدريبات داخل إحدى الصالات الرياضية، وعلقت على الصورة بتوجيه نصيحة إلى جمهورها عن فوائد ممارسة الرياضة قائلة: "نوع من التأمل.. لو تعرفوا الرياضة بتعمل إيه للروح والنفس قبل الجسم هاتخلقوا لها وقت من تحت الأرض".
كما وجهت الفنانة والمذيعة هيدى كرم بضعة رسائل عن تجاربها الحياتية على مدار الفترة الماضية في حياتها، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بإنستجرام لمدة 5 دقائق كاملة.
وظهرت فى مقطع الفيديو وهي داخل منزلها وقالت: "جالى وقت كان عندي حاجات غالية عليا اضطريت أبيعها، علشان خاطر أقدر أكمل حياتي، علشان اصرف كل يوم أكل وشرب، ومصاريف أساسية، كنت بروح أبيع حاجات عزيزة عليا، وبحس بخسارة كبيرة جدا وبحس بقهرة".
وأضافت هيدى كرم في مقطع الفيديو: "أنا تعلمت من التجربة دي، إن ساعات في حاجات في الدنيا احنا متمسكين بيها جامد أوى، وربنا عاوز يديك هدية أحلي وحاجة أكبر، طول ما في إيدك الحاجة دي الحياة مش عارفة تديك الحاجات التانية، لازم إيدك تفضي علشان الحياة تديك حاجة أحلى، دا اللى أنا اتعلمته ودا اللي أنا عيشته، واعتقد اننا لما بنتمسك بالحاجة دى أوى وبنفضل عايشين بأننا مش هنقدرنعوضها، بنمنع نفسنا من أننا نستقبل حاجات أحلى ونعيش حاجات أحلى، الحاجة اللى في ايدك اللى متمسك بيها وحاسس أنك لو بعتها هتحس أنك فشلت، اعرف انك مش مضطر، وإن الحياة عاوزة تديك حاجة أحلى، لازم تتنازل عن دا".
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