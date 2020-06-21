شكرا لقرائتكم خبر عن مهند حسنى مع ماجد المصري في مسلسل "الوجه الاخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب مهند حسنى لقائمة أبطال مسلسل "الوجه الاخر" للنجم ماجد المصري والذى ينطلق تصويره الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، حيث يناقش المسلسل قضية مهمة في المجتمع المصري وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة.

مسلسل "الوجه الآخر"، يكتبه فداء الشندويلى، ويخرجه سميح النقاش، حيث بدأت شركة "سينرجى" التحضيرات للمسلسل قبل شهر رمضان، وتوقف تحضيراته لإنشغال الشركة بأعمال شهر رمضان، وتعود التحضيرات مجدداً مع فريق العمل حالياً.

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مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

وكان أخر ظهور للفنان الشاب مهند حسنى في مسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب والمخرج سميح النقاش وتأليف إسلام حافظ، وشارك في بطوله العمل كل من الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، ومحمود البزاوى وميريهان حسين، وجيهان خليل وأخرون من النجوم.