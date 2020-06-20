بديع أبو شقرا في تصريحات حول أهمية “القوة الفكرية”

برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، قدم النجم بديع أبو شقرا دورة تدريبية عبر الانترنت للمرة الأولى بعنوان “The EnterTraining Show” عن الذكاء العاطفي حيث ألهم المشاركين عن موضوع “القوة الفكرية”، وقد عاد ريعها لمبادرة “عَ قدنا”.

وقد تحدّث بديع خلال الدورة عن أهمية الانتقال من الأفكار السلبية غير المفيدة إلى الأفكار الإيجابية والتي تحثّ على العمل والتقدم.

وأضاف عن ضرورة تطويع الألم واستعماله للتوجه إلى تصرفات وسلوكيات إيجابية تضمن النجاح. وشدد على ضرورة تمرين العقل وخلق قناعات من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة.

“The EnterTraining Show” هو برنامج رائد وغير تقليدي من إنتاج شركتي “The Broad Events” و”Tawjih”. يرتكز على التدريب على المهارات الشخصية ومناقشة الذكاء العاطفي مع المدرب المعتمد جوني الحلو. ويُتيح للمشتركين فرصة التعلم عن بُعد والاستمتاع أثناء مشاهدة الشخصيات العامة من الصف الأول والتواصل معها، إضافةً إلى مساهمتهم في قضية اجتماعية تعنيهم.

أما الحلقات الباقية فستكون على النحو التالي:

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الذكاء الاجتماعي والتعاطف مع الإعلامي ريكاردو كرم: 22 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لجمعية “Bassma”

إدارة الإجهاد مع لاعب كرة السلة اسماعيل احمد: 25 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لجمعية “Bassma”

التحفيز والتطوير الذاتي مع النجم عابد فهد: 29 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لـ”مركز سرطان الأطفال في لبنان”

يذكر أن شركة “The Broad Events” قد أنشئت بعد خبرة زادت عن 10 سنوات في مجالات متعددة، منها: تنسيق المناسبات العامة وورش العمل والعروضات الفنية. تجمع الشركة بين شغف العمل الدؤوب والمعرفة التي اكتسبها صاحبا الشركة اللبنانيين المقيميين في المهجر مع شبكة علاقاتهما العامة الواسعة، فغامرا وافتتحا شركةً جديدة في باريس. ميزة شركة “The Broad Events” اللبنانية- الفرنسية هي ثقافتها التنافسية في التفاني والإلهام والبراعة.

أما شركة “Tawjih” فهي شركة لبنانية متخصصة في الاستشارات، تصميم وتقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات التواصل والإدارة باستخدام أساليب رائدة في نقل المعرفة وتطوير السلوك. فمنذ عام 2013، قدمت “توجيه” دورات تدريبية لأكثر من 3000 شخص من 12 قطاعاً مختلفاً في لبنان والإمارات والسعودية واليونان وفرنسا الخ.

للتسجيل في الدورات التدريبية: https://frama.link/Entertrainingshow