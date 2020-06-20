شكرا لقرائتكم خبر عن بدون ميكاب.. شيرين رضا فى أحدث ظهور لها من داخل العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة شيرين رضا متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من داخل العزل الصحي المنزلي الذي تقضيه لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ونشرت النجمة صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام منذ قليل، وظهرت بدون ميكاب داخل منزلها، لتؤكد التزامها بالسلامة والوقاية في هاشتاج "ابقي آمن".

Advertisements

وتشارك شيرين رضا كضيفة شرف في فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.

ويعرض للفنانة شيرين رضا حاليا مسلسل "ليه لأ" تكتبه مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة.